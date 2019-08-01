Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|17:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |
  75.00  |  $  65.00
 

В стране и мире | Российская школа уволила учителя-педофила и взяла его на работу сантехником

01.08.2019|16:39
Печать

В Удмуртии школа, уволившая учителя информатики и физики за распространение детской порнографии, снова приняла его на работу на должность слесаря-сантехника. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

В декабре 2018 года мужчине дали условный срок за приобретение и хранение в целях распространения детской порнографии. Ему также на два года запретили работать с детьми. Приговор вступил в силу в марте 2019 года, после чего прокуратура потребовала уволить педагога.

На следующий день после расторжения трудового договора мужчину снова взяли на работу в школу на должность слесаря-сантехника. Прокуратура обратилась в суд с требованием расторгнуть трудовой договор, иск удовлетворили.

В феврале прокуратура Казани организовала проверку в отношении педагога нескольких учебных заведений города Айрата Мухарлямова, бывшие ученицы которого рассказали о его домогательствах и сексуальном насилии. Семь бывших учениц Мухарлямова рассказали о том, как учитель истории спаивал их, раздевал и просил «доставить ему удовольствие» во время поездок на турниры по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (ЧГК).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|01.08.2019 16:45|

И пусть не забудут дать ему выходной за выход на работу в воскресенье 1 сентября.

Гость|01.08.2019 17:37|

Похоже педагоги в экстазе от него.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!