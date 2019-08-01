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В стране и мире | Лесные пожары в Сибири заинтересовали следователей

01.08.2019|11:07
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Следователи из Москвы займутся выяснением причин лесных пожаров в Сибири. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

«В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Им поручено обеспечить проведение мероприятий по исследованию данных, связанных не только с распространением огня, но и с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин поручил управлениям Следственного комитета по республикам Якутия и Бурятия, Красноярскому краю и Иркутской области, где также введен режим ЧС, принять меры по установлению обстоятельств, повлекших распространение огня на больших территориях. Он потребовал от следователей «тщательной фиксации следов происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ сведений и отработки всех возможных версий произошедшего», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади стали недостаточные меры тушения очагов возгораний, сообщили в МЧС России. По словам заместителя начальника центра «Антистихия» МЧС России Сергея Абанина, в регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза, но активных мер по тушению большинства очагов все равно не было.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку для выявления умышленных поджогов леса в Сибири. Также Медведев распорядился ввести контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и за состоянием здоровья местных жителей в тех населенных пунктах, где может быть задымление от пожаров.

31 июля глава правительства пообещал, что на борьбу с огнем выделят дополнительные средства из резервного фонда правительства. Президент Владимир Путин приказал армии присоединиться к тушению лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Военные намерены справиться с возгораниями в течение пяти дней.

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области и в Красноярском крае. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям выдали маски.

Источник — lenta.ru
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