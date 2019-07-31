31.07.2019 | 13:36

Россия возглавила рейтинг стран, жителям которых выгоднее ездить на такси, чем владеть личным автомобилем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование банка HSBC.

Покупать машину стоит только тем россиянам, которые проезжают больше 5,4 тысячи километров в год. В противном случае ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле. Такая ситуация складывается и из-за низких цен на услуги такси за счет высокой конкуренции, и из-за низкого среднего уровня доходов россиян, который усложняет покупку личного автомобиля.

Аналитики брали в расчет стоимость автомобиля в конкретной стране (была выбрана Toyota Camry), расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов граждан.

Отмечается, что цена поездки на такси в России в среднем на 75 процентов меньше, чем в США. При этом годовые расходы на содержание автомобиля ниже всего на 30 процентов.

На втором месте рейтинга расположилась Индия с показателем 2,7 тысячи километров в год. В Великобритании аналогичный уровень оценивается почти в 1,2 тысячи километров в год, в США — в 1,1 тысячи, а в Германии — в 811 километров.