Пензенское информационное агентство|18+|Среда|31 июл 2019|11:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
  70.86  |  $  63.57
 

В стране и мире | Россиянам сделали ипотечное послабление

31.07.2019|10:03
Печать

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.

Закон предусматривает возможность получения полугодовой отсрочки платежа по кредиту для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию (потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30 процентов). Нормы действуют для кредитов, взятых как в рублях, так и в валюте. Максимальный размер займа при этом установлен в размере 15 миллионов рублей. Данные об отсутствии платежей на время оформленной отсрочки не будут заноситься в кредитную историю.

Кроме того, закон запрещает изымать единственное жилье заемщика на время каникул и отменяет обязательное нотариальное заверение ипотечных договоров, находящихся в долевой собственности.

О введении ипотечных каникул президент России Владимир Путин высказался в ходе послания Федеральному собранию. На тот момент предложение главы государство предполагало введение каникул только на новые ипотечные кредиты.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!