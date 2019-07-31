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В стране и мире | Российский школьник потребовал 5 миллионов рублей и пригрозил взорвать гранату

31.07.2019|13:27
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В Уфе 12-летний школьник позвонил в республиканские экстренные службы и потребовал 5 миллионов рублей, угрожая подорвать гранату. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах республики.

Как пишет Ufa1.ru, школьник объяснил приехавшим к нему полицейским, что хотел просто пошутить.

Инцидентом занимаются правоохранительные органы. В отношении родителей школьника составлен протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего»). Мальчика поставят на профилактический учет.

Ранее в июле стало известно, что двое детей попытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге. Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Один из мальчиков угрожал продавщице игрушечным пистолетом и несколько раз выстрелил в нее, другой должен был украсть игрушки. Отмечается, что дети и раньше приходили в магазин, сотрудники подозревали их в воровстве. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Источник — lenta.ru
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