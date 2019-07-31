Пензенское информационное агентство|18+|Среда|31 июл 2019|17:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
  70.86  |  $  63.59
 

В стране и мире | Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой

31.07.2019|15:33
Печать

Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По мнению правозащитника, коттедж, возведенный несколько лет назад для Галкина, его супруги Аллы Пугачевой и их совместных детей, имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту. Михайлов выразил возмущение бездействием контролирующих органов. «Вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности звездой нашей эстрады», — цитирует юриста агентство.

Михайлов не впервые выступает против представителя российского шоу-бизнеса. В 2015-м он подал в полицию жалобу от одного из жителей Ростова-на-Дону на хулиганские действия певицы Земфиры: она якобы оскорбила гражданина в ходе концерта в 2013 году. Впоследствии исполнительница выплатила жалобщику свыше 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее в июле СМИ сообщили о покупке Пугачевой жилья в еврозоне. Звезда, предположительно, приобрела элитную недвижимость в латвийской Юрмале.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|31.07.2019 16:45|

Бездельников чиновников часть уволить, часть посадить, большую часть посадить с конфискацией, строение к демонтажу, с семейства удержать штраф по 20 млн с каждого члена семейства. Поубавит воровской пыл.

Гость|31.07.2019 16:55|

пугачёву не трогайте она-звезда и национальное достояние она гордость россии она всё это честно заслужила а галкин просто примазался

Гость|31.07.2019 16:57|

Зависть - грех!

Гость|31.07.2019 17:05|

Гость писал(a):

а галкин просто примазался
жалко его, он спит с бабушкой!

Гость|31.07.2019 17:09|

Гость писал(a):

жалко его, он спит с бабушкой!
ну любит человек сыр с плесенью... облизывать...

теперь его казнить за это?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!