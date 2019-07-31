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В стране и мире | Лесные пожары в Сибири собрались тушить молитвами и заклинаниями

31.07.2019|16:00
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Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири, где бушуют масштабные лесные пожары. Об этом ТАСС рассказал председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.

Встреча пройдет 4 августа на байкальском острове Ольхон. «Сейчас мы уточняем местности, где горят леса», — сказал Цырендоржиев.

Ранее во вторник, 30 июля, буддийские священнослужители — ламы объявили, что тоже готовы совершить обряд призыва дождя на горящую тайгу, но для этого нужны «точные координаты пожаров».

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области (137 пожаров) и в Красноярском крае (94 пожара). В тушению огня на севере края привлекли авиацию МЧС. Часть пожаров не тушат из-за их отдаленности от населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям населенных пунктов начали выдавать маски.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.07.2019 16:19|

маразм.

Гость|31.07.2019 16:21|

Вот это по пензюковски. По буртасски.

Гость|31.07.2019 16:31|

тю... пензюкские шаманы дождь молебном и крестным ходом прекращали - и прекратили таки)))

Гость|31.07.2019 16:32|

Не переборщат ли? Ведь и затопить может.

Гость|31.07.2019 16:40|

Гость писал(a):

Ведь и затопить может.
Уже. Где-то горит, где-то потоп. Некачественно шаманят.

Гость|31.07.2019 16:43|

А крестный ход будет?

Гость|31.07.2019 16:48|

penzainform.ru писал(a):

Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области
На Иркутске тренировка была?

Гость|31.07.2019 16:50|

Гость писал(a):

А крестный ход будет?
ну если только общегородской детский крестный ход перед началом учебного года...

Имя: Гость
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