31.07.2019 | 16:00

Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири, где бушуют масштабные лесные пожары. Об этом ТАСС рассказал председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.

Встреча пройдет 4 августа на байкальском острове Ольхон. «Сейчас мы уточняем местности, где горят леса», — сказал Цырендоржиев.

Ранее во вторник, 30 июля, буддийские священнослужители — ламы объявили, что тоже готовы совершить обряд призыва дождя на горящую тайгу, но для этого нужны «точные координаты пожаров».

По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области (137 пожаров) и в Красноярском крае (94 пожара). В тушению огня на севере края привлекли авиацию МЧС. Часть пожаров не тушат из-за их отдаленности от населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Смог накрыл некоторые города Сибири и Забайкалья, жителям населенных пунктов начали выдавать маски.