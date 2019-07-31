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В стране и мире | Дым от горящих российских лесов дошел до Монголии

31.07.2019|13:07
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Дым от горящих в Сибири лесов добрался до некоторых районов Монголии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам представителя отдела по борьбе с пожарами монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжава Соронзонболда, 29 июля дым накрыл северные районы Монголии, а вечером следующего дня достиг столицы страны Улан-Батора. «Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири», — заявил Соронзонболд.

Также он отметил, что на территории Монголии пожаров пока нет.

Ранее 31 июля сообщалось, что общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до 3 миллионов гектаров. На севере Красноярского края к тушению пожаров привлекли самолеты МЧС.

С начала июля в Сибири и Якутии полыхают лесные пожары. Возгорание вызвано аномальной жарой до плюс 30 градусов, сухими грозами без дождей и ветреной погодой. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области (137 пожаров) и в Красноярском крае (94 пожара). При этом власти не торопятся бороться с огнем. По их словам, прогнозируемые затраты на тушение пожаров в труднодоступных местах «в десятки раз больше, чем возможный ущерб», поэтому с огнем борются только в том случае, если он угрожает населенным пунктам или важным объектам инфраструктуры.

В конце июля дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. Дымку видно в Акмолинской области, городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. По прогнозам синоптиков, облако дыма может достигнуть Москвы и Аляски.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.07.2019 13:31|

россия направила пожарные самолёты в грецию там важней а сибирь-хрен с ней

Гость|31.07.2019 13:32|

Гость писал(a):

а сибирь-хрен с ней
Вы видать дурачок?

Дмитрий Н. Мотовилов|31.07.2019 13:35|

Не исключено, что необъявленная война из космоса. Мощными лазерами и радарами типа ХАРР..

Гость|31.07.2019 13:40|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Не исключено, что необъявленная война из космоса.
а Монголии то за что?

Гость|31.07.2019 13:42|

Гость писал(a):

Вы видать дурачок?
От стаи отбился? Своих ищешь?

Дмитрий Н. Мотовилов|31.07.2019 13:44|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Не исключено, что необъявленная война из космоса.
а Монголии то за что?
Там же их нет. Да и гореть нечему. Внутренняя Монголия в Китае - вообще каменная пустыня.

Гость|31.07.2019 13:54|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Там же их нет. Да и гореть нечему. Внутренняя Монголия в Китае - вообще каменная пустыня.
эт штож такого страшного страшного натворили монголы, шоба космические злыдни такую многоходовочку замутили?

Дмитрий Н. Мотовилов|31.07.2019 14:00|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Там же их нет. Да и гореть нечему. Внутренняя Монголия в Китае - вообще каменная пустыня.
эт штож такого страшного страшного натворили монголы, шоба космические злыдни такую многоходовочку замутили?
Ждють тибя пинзюка в лапотях...

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