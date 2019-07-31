31.07.2019 | 13:07

Дым от горящих в Сибири лесов добрался до некоторых районов Монголии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам представителя отдела по борьбе с пожарами монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжава Соронзонболда, 29 июля дым накрыл северные районы Монголии, а вечером следующего дня достиг столицы страны Улан-Батора. «Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири», — заявил Соронзонболд.

Также он отметил, что на территории Монголии пожаров пока нет.

Ранее 31 июля сообщалось, что общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до 3 миллионов гектаров. На севере Красноярского края к тушению пожаров привлекли самолеты МЧС.

С начала июля в Сибири и Якутии полыхают лесные пожары. Возгорание вызвано аномальной жарой до плюс 30 градусов, сухими грозами без дождей и ветреной погодой. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области (137 пожаров) и в Красноярском крае (94 пожара). При этом власти не торопятся бороться с огнем. По их словам, прогнозируемые затраты на тушение пожаров в труднодоступных местах «в десятки раз больше, чем возможный ущерб», поэтому с огнем борются только в том случае, если он угрожает населенным пунктам или важным объектам инфраструктуры.

В конце июля дым от горящих в Сибири лесов накрыл несколько областей Казахстана. Дымку видно в Акмолинской области, городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. По прогнозам синоптиков, облако дыма может достигнуть Москвы и Аляски.