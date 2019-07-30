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В стране и мире | Змея погибла после укуса пьяного человека

30.07.2019|11:23
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Житель индийского штата Уттар-Прадеш загрыз укусившую его змею. Об этом сообщает Reuters.

Пресмыкающееся заползло в дом к мужчине по имени Радж Кумар (Raj Kumar), когда тот пил спиртные напитки. «Змея укусила его, — рассказывает отец пострадавшего Бабу Рам (Babu Ram). — В ответ он укусил ее и разорвал на куски».

Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. По какой причине ему стало плохо, не уточняется, однако известно, что змея не виновата: по свидетельству очевидцев, это был неядовитый уж.

«Случай определенно странный, — подтвердил лечащий врач Кумара. — Мне доводилось видеть людей, которых укусила змея, но чтобы кто-то укусил змею сам, а потом принес ее с собой в сумке, — это впервые».

В мае сообщалось, что в индийском штате Гуджарат 70-летний житель деревни после змеиного укуса в ярости схватил пресмыкающееся и откусил от него кусок. Через несколько часов он скончался в больнице.

Источник — lenta.ru
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