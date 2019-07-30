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В стране и мире | Земфира раскрыла подробности нападения неадекватного поклонника

30.07.2019|13:47
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Певица Земфира рассказала о поклоннике, подкараулившем ее у дома и разбившем ее автомобиль марки Mercedes. Слова артистки приводит «Московский комсомолец».

Земфира заявила, что ранее пересекалась с мужчиной. Это произошло зимой: «Периодически ко мне приходят неадекватные граждане, пытаются завести разговор, вступить в контакт».

Артистка объяснила, что в таких ситуациях угрожает поклонникам полицией: «И в этот раз было примерно то же самое, но просто я говорила с ним чуть дольше, потому что у меня не было возможности зайти в подъезд, у меня были заняты обе руки. Я зашла в подъезд при помощи соседки с собакой. И он долго голову морочил, минут пятнадцать. Ну и речь его была бессвязной».

Земфира вновь пригрозила мужчине полицией, а тот в ответ принялся «орать на весь двор»: «Это бессвязная речь. Самое яркое, что я помню из той его речи, - что его родители отвели в секту Иеговы».

Певица отметила, что не пересекалась с фанатом в день, когда он разбил ее машину. «Он же болен, откровенно. Он даже не пытался скрыться, там логическое мышление отсутствует. Он просто стоял и думал, как меня вызвать. А у меня сигнализации в машине нет, я не ставила», — поведала она.

Земфира добавила, что мужчина ничего не украл из автомобиля.

Против 35-летнего фаната, работающего грузчиком, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК РФ, сообщает агентство городских новостей «Москва». Ущерб Земфире был оценен в сумму «не менее 17,3 тысячи рублей».

29 июля стало известно, что 35-летний Глеб Серебряков появился во дворе дома артистки на Фрунзенской набережной и разбил два передних стекла автомобиля марки Mercedes, принадлежащего Земфире. Мужчину задержали сотрудники полиции, после чего его отпустили под подписку о невыезде.

Источник — lenta.ru
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