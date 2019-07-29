Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|29 июл 2019|16:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  63.64
 

В стране и мире | Сторож российского детсада прогнал буйного родителя бензопилой

29.07.2019|15:14
Печать

В Челябинске сторож детского сада ранил бензопилой пьяного мужчину, который в выходной потребовал отдать ему его ребенка и устроил драку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Днем 28 июля патруль Росгвардии увидел на улице Мамина мужчину с окровавленной рукой. На вопрос, где он поранился, мужчина объяснил, что на него напал сторож детского сада с бензопилой. 58-летнего сторожа задержали, он подтвердил, что ранил мужчину.

По словам сторожа, 26-летний пьяный мужчина пришел на территорию детского сада и потребовал отдать ребенка. На возражения о том, что в воскресенье детей в саду нет, мужчина ударил сторожа кулаком в лицо, после чего тот взял бензопилу и решил его прогнать. Сторожа передали полицейским, а ударившего его мужчину отправили в больницу.

Ранее житель Коми забрал из детского сада чужую дочь и осознал свою ошибку только дома. Заведующая детским садом обратилась в полицию, однако мужчина сам привез девочку обратно. Он был трезв, претензий со стороны правоохранительных органов к нему не было.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!