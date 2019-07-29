29.07.2019 | 17:53

Жители села Угловое Мазановского района Амурской области, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя печенье и сигареты. В ответ губернатор Василий Орлов призвал в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым и «не допускать перегибов», передает РИА Новости.

Орлов подчеркнул, что отказавшимся от эвакуации следует обеспечить безопасность, а также предоставить необходимый минимум продуктов и воды. «На этом все, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить», — сказал губернатор.

На сопке на дороге возле Углового живут более 80 человек. Губернатор отметил, что если происшествие повторится, «на сопке полсела сидеть будет, ждать, когда им сигареты подвезут». «Сигареты? Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе все подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай», — заявил Орлов.

По данным министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона, в Амурской области подтоплены дождевым паводком 14 населенных пунктов, 584 жилых дома и 820 приусадебных участков. Эвакуированы 1298 человек.

Ранее прокурор Амурской области Руслан Медведев сообщил, что у тех, кто отказывается эвакуироваться, могут изъять детей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, из-за чего есть «реальная угроза жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», отметил прокурор.