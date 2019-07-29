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В стране и мире | Неизвестный расстрелял десятки человек на фестивале еды в США

29.07.2019|12:55
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Неизвестный открыл стрельбу на ежегодном фестивале чеснока в городе Гилрой в Калифорнии, США. Об этом сообщает NBC News.

Информация о жертвах разнится. По данным NBC, погибли как минимум три человека. Медики и полицейские сообщают, что еще около 11 человек пострадали. CNN сообщает об одном погибшем. Власти пока не делали официальных объявлений о количестве жертв и пострадавших.

Полиция города открыла горячую линию для людей, которые разыскивают своих родных, а также для свидетелей произошедшего.

Очевидцы рассказали, что преступником был белый мужчина в возрасте около 30 лет. Он расстрелял посетителей фестиваля из винтовки. Свидетели сообщили, что он не целился ни в кого специально и стрелял во все стороны. По их сведениям, мужчина сделал от 10 до 15 выстрелов. На месте продолжает работать полиция, преступника пока не задержали.

Источник — lenta.ru
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