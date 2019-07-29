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В стране и мире | Назван действенный способ повысить зарплату

29.07.2019|14:11
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Личностные черты человека напрямую отражаются на уровне его зарплаты, и повысить ее больше шансов у открытых и добросовестных сотрудников. Это следует из результатов исследования «Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда», проведенных в Высшей школе экономики.

Вероятность повышения доходов выше у человека дисциплинированного, амбициозного, креативного, любознательного, трудолюбивого, с хорошим воображением и стремлением к достижениям, отмечается в работе.

При этом отрицательно на уровне доходов сказывается невротизм. Так, под «ударом» оказываются эмоционально нестабильные, уязвимые к стрессу, неуверенные, рефлексирующие над последствиями своих поступков люди. В совокупности эти черты объясняют около пяти процентов зарплатной разницы.

В докладе отмечается, что наличие положительных личностных качеств в той же мере отражается на зарплате, что и наличие высшего образования. На этапе поиска работы повышение уровня добросовестности увеличивает шансы получить работу в среднем на шесть процентов.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.07.2019 14:22|

Во-во. Сейчас перестанем рефлексировать по поводу своих переживаний на счёт лесных пожаров, мусорных полигонов, повышения цен на проезд и т.д. и сразу разбогатеем. Инфа 146%.

Гость|29.07.2019 14:42|

Путин объяснил свои погружения в море в батискафе: он делает это, чтобы лучше понять условия труда россиян.

Чтобы лучше понять условия труда и нищету россиян, президенту стоит постараться выжить на пенсию в 13 тыс руб или зарплату в 23 тыс (самая распространённая в РФ).

Но этого, конечно, он никогда не сделает.

Гость|29.07.2019 14:42|

Полный бред как и вся статистика, которая отдалена и отделена от реальной жизни в России!

Гость|29.07.2019 14:45|

Повысить зарплату помогут только связи - у кого какие уж есть, родственнные или иные...

Имя: Гость
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