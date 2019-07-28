Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового подтопления, вызванного сильными дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления МЧС по Иркутской области.
В ведомстве сообщили, что спасатели, полиция и муниципальные власти организовали оповещение и эвакуацию жителей территорий, находящихся под угрозой подтопления. Помимо Тулуна, эвакуация проводится в населенных пунктах Уйгат, Кривуша, Красноозерский, Красный Октябрь и Евдокимовский. В Тулунский район из Братска направлен вертолет Ми-8 МЧС России.
Как сообщили в МЧС, 29 июля ожидается повышение до критического уровня воды на реке Оке в районе населенного пункта Ухуй, на реке Ия — в районе Тулуна, на реке Уде — в районе Нижнеудинска, а также на реках Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка.
Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Паводок был вызван сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.
Путин в Кремле встретился с 5 семьями, пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
СМИ, блоги, тг-каналы полны одобрительно-умилительных рассказов о кремлевских посиделках: дети в нарушение протокола пляшут, перебивают президента, а он приглашает всех желающих прокатиться в Петербург и посмотреть военно-морской парад. Это в дополнение к экскурсии по Москве и отдыху в Дагомысе
Самый дешевый авиабилет Иркутск-Москва туда-обратно, который выдают поисковики, стоит 32 тысячи руб. А еще билеты до Питера, гостиницы, еда и т.п . Количество взрослых на встрече не сообщается, известно , что было 14 детей. Но даже 10 билетов только до Иркутска (без прогулки в Питер и перелета до Сочи) из расчета 2 билета на семью стоят 320 тысяч рублей. А выплата семье за полностью утраченное имущество первой необходимости составляет 100 тыс. рублей на человека. За частично утраченное – 50 тыс. И на какую сумму ты что-то там утерял – это еще как комиссия посмотрит
Эти деньги, как и выплаты семьям погибших и получивших травмы, выделяются из резервного фонда правительства. А прогулку в Москву и Питер президент из своего кармана оплачивает? Или тоже из бюджета?
Без домов остались 10 тысяч человек. Для большинства из них, если судить по репортажам с мест, и копейка не будет лишней. «Мы б хотели, чтоб нам из Москвы помогли. Но знаете, мы стране не нужны. Сирии помогут. Африке помогут. А нам не помогут».
Ну почему не помогут? В Кремль вот позвали. И на военно-морской парад. 3600 детей, как уверяет президент, поехали отдыхать в детские лагеря от «Артека» до Владивостока.
А где-то в Тулуне, глупая беременная женщина, которую не позвали к президенту, таскает куски рифленого железа, потому что иначе ее дочь зимой «умрет от холода»