28.07.2019 | 11:35

В ходе несогласованной акции протеста в Москве были задержаны 1074 человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что граждане были задержаны «за различные правонарушения». По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их здоровье вне опасности.

Несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. В прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством ответственность».