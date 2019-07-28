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В стране и мире | Названо число задержанных на акции протеста в Москве

28.07.2019|11:35
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В ходе несогласованной акции протеста в Москве были задержаны 1074 человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что граждане были задержаны «за различные правонарушения». По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих Росгвардии получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их здоровье вне опасности.

Несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за превышения числа недействительных подписей. В прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством ответственность».

Источник — lenta.ru
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Гость|28.07.2019 11:47|

Очередное нападение на местное население.

Гость|28.07.2019 11:55|

долой

Дмитрий Н. Мотовилов|28.07.2019 11:57|

Демократия была ловко состряпанным политическим фейком начала 90-х.

Ну, просто надо было на время ограничить власть компартий, опустивших страну до гнусного состояния.

И вот финал...

Гость|28.07.2019 12:11|

penzainform.ru писал(a):

организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством ответственность».
Протесты, митинги- это неотъемлемое право народа, что бы его услышали. Как можно получить разрешение у тех, против кого этот митинг и состоялся?

Гость|28.07.2019 12:49|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Демократия была ловко состряпанным политическим фейком начала 90-х.
Любая демократия это фейк,её нет на этой планете ,это иллюзия.

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Ну, просто надо было на время ограничить власть компартий, опустивших страну до гнусного состояния.
Ну компартия у нас была одна,вот только любой партией управляют люди у которых есть свои интересы,это все равно что обвинять в наезде на людей транспортное средство,а не водителя.

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

И вот финал...
Всегда найдутся продажные твари,которые ради своих шкурных интересов поставят на кон существование своей страны.

Гость|28.07.2019 13:04|

Задержанных было больше.

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