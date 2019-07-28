Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|28 июл 2019|14:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.22  |  $  64.07
 

В стране и мире | Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым

28.07.2019|13:21
Печать

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор обратился к рефери поединка Хербу Дину и заявил, что нанес сопернику запрещенный удар. «Херб должен был проверить глазное яблоко Хабиба после того, как я ударил его коленом в партере. Я ударил его прямо в глазницу. Но я поступил хитро и не был наказан», — рассказал боец.

Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся в октябре прошлого года в Лас-Вегасе. В бою за титул чемпиона UFC в легком весе россиянин победил болевым приемом. После этого в октагоне началась массовая драка, оба бойца стали ее участниками и позднее были дисквалифицированы.

Нурмагомедов вернется в ММА 7 сентября: в Абу-Даби он встретится в бою с американцем Дастином Порье. Дата следующего поединка Макгрегора пока неизвестна.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!