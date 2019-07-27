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В стране и мире | Россияне поругались, бросили годовалую дочь на дороге и уехали

27.07.2019|15:22
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В Казани местные жители нашли на обочине годовалую девочку. Об этом сообщило «Реальное Время» со ссылкой на местного жителя Рустема Гарифова.

Проезжая мимо, Гарифов заметил на обочине «встревоженную женщину» и ребенка и остановился. Как пишет «Казанский репортер», женщиной оказалась пассажирка проезжавшего мимо такси.

В УМВД России по Казани подтвердили происшествие. Полицейские нашли родителей девочки и выяснили, что между супругами произошел конфликт, и отец посадил годовалую дочь на дороге. Мужчина якобы хотел добиться, чтобы жена «забрала дочку и вернулась домой». Однако женщина тоже ушла, оставив девочку. Когда мужчина вернулся на место, он узнал, что дочь забрала скорая помощь.

В отношении родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее врачи детской поликлиники №15 на севере Москвы нашли не говорящую по-русски девочку на лавке в коридоре вечером 16 мая. Родителей нигде не было, и перед закрытием клиники ее отправили в соседнюю больницу. Бабушки объявились, когда в СМИ появилась информация о брошенной малышке. Позднее была задержана мать, на допросе она сказала, что не справляется со своими обязанностями, поэтому решила бросить дочь. На женщину было заведено дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», но предъявлять обвинения ей не стали и освободили из-под стражи.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.07.2019 15:46|

П***ц

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