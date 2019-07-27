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В стране и мире | Коммунальные расходы признали неподъемными для россиян

27.07.2019|15:00
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Проведенное в июле социологическое исследование показало, что почти четверть россиян считает размер платежей за ЖКУ неподъемным для себя. Об этом сообщается на сайте исследовательского холдинга «Ромир».

Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство (81 процент) россиян в целом положительно оценивают состояние системы жилищно-коммунального хозяйства в своем регионе. В качестве основных причин для недовольства работой коммунальных служб респонденты указали качество услуг персонала (21 процент опрошенных), состояние водопровода (15 процентов), отопления (10 процентов), канализации и электросетей (9 и 8 процентов соответственно).

При этом уровень цен на услуги ЖКХ большинство респондентов признали неудовлетворительным. Только 8 процентов опрошенных назвали размер коммунальных платежей полностью приемлемым для себя. 27 процентов заявили, что хотели бы снижения размера платежей, 42 процента назвали суммы в платежках высокими. 23 процента респондентов признались, что коммунальные расходы для них являются непосильными вплоть до невозможности оплачивать счета.

Аналогичный опрос проводился «Ромиром» в 2016 году, с тех пор доля россиян, критически оценивающих систему ЖКХ в своем регионе, снизилась с 13 до 4 процентов. При этом доля респондентов, признающих коммунальные платежи непосильными для себя, выросла за тот же период с 12 до 23 процентов.

«2019 год стал особенным для России в связи с новым решением Минэкономразвития РФ о повышении тарифов в два этапа. Поэтому в дальнейшем возможны существенные изменения показателей [удовлетворенности системой ЖКХ], так как при не очень высоком увеличении доходов граждан количество негативного отношения к ЖКХ может увеличиться», — отметил президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Как ранее подсчитали аналитики компании FinExpertiza, в 2018 году задолженность россиян за услуги ЖКХ выросла на 121,2 миллиарда рублей. Самый низкий уровень платежной дисциплины был зафиксирован на Чукотке, в Игнушетии и в Мурманской области.

Источник — lenta.ru
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