Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|27 июл 2019|12:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |
  71.22  |  $  64.07
 

В стране и мире | Коллекторам запретили выбивать долги за ЖКХ

27.07.2019|12:08
Печать

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ размещен в пятницу, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в статьи 155 и 162 жилищного кодекса РФ и статью 1 федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Закон запрещает передавать просроченную задолженность граждан для взыскания третьим лицам — в том числе, кредитным организациям, коллекторским агентствам и частным лицам, которые профессионально занимаются взысканием.

При этом управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и другие профессиональные игроки рынка ЖКУ остаются вправе взыскивать просроченные долги через суд. Кроме того, в случае смены коммунального оператора (управляющей компании, ресурсопоставляющей организации, ТСЖ и т.д.) долги граждан могут передаваться от прежней компании к новой.

С инициативой о запрете привлекать коллекторов к взысканию коммунальных долгов в марте 2019-го выступила депутат Госдумы Ирина Яровая. Мера была предложена с целью оградить граждан от злоупотреблений и нарушения прав и законных интересов со стороны профессиональных взыскателей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!