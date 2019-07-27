27.07.2019 | 12:08

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ размещен в пятницу, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в статьи 155 и 162 жилищного кодекса РФ и статью 1 федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Закон запрещает передавать просроченную задолженность граждан для взыскания третьим лицам — в том числе, кредитным организациям, коллекторским агентствам и частным лицам, которые профессионально занимаются взысканием.

При этом управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и другие профессиональные игроки рынка ЖКУ остаются вправе взыскивать просроченные долги через суд. Кроме того, в случае смены коммунального оператора (управляющей компании, ресурсопоставляющей организации, ТСЖ и т.д.) долги граждан могут передаваться от прежней компании к новой.

С инициативой о запрете привлекать коллекторов к взысканию коммунальных долгов в марте 2019-го выступила депутат Госдумы Ирина Яровая. Мера была предложена с целью оградить граждан от злоупотреблений и нарушения прав и законных интересов со стороны профессиональных взыскателей.