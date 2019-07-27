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В стране и мире | «Добрый» шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка на глазах у посетителей

27.07.2019|14:57
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Во Франции шимпанзе откусил руку смотрителю зоопарка на глазах у посетителей. Об этом сообщает издание Progres.

Директор учреждения рассказал, что шимпанзе Бамбу содержится в зоопарке с рождения. 23-летний примат всегда был дружелюбным и не проявлял признаков агрессии. Пострадавший сотрудник хорошо его знал. Неизвестно, почему животное набросилось на мужчину.

30-летний смотритель потерял четыре пальца и часть руки. Его госпитализировали на вертолете в больницу Лиона.

Свидетелями произошедшего стали около десяти человек, которые находились в зоопарке. Им потребовалась помощь медиков.

В январе в американском городе Толидо, штат Огайо, орангутан откусил большой палец волонтеру во время кормления. Девушку доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. По утверждению представителей зоопарка, орангутан не виноват в случившемся.

Источник — lenta.ru
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