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В стране и мире | Безработица установила абсолютный рекорд в истории России

27.07.2019|12:02
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Уровень безработицы в России упал до 4,4 процента от численности всего трудоспособного населения страны, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, показатель безработицы в стране обновил свой исторический минимум. До этого рекорд составлял 4,5 процента — такие данные фиксировались в мае 2019 года и сентябре 2018 года.

Отмечается, что в июне в России насчитывалось 3,3 миллиона безработных, в годовом выражении показатель снизился на 0,3 процента.

Численность трудоспособного населения за три последних месяца наоборот выросла с 74,9 миллиона до 75,3 миллиона человек.

Ранее в Роструде сообщили, что Ингушетия стала регионом с самыми большими показателями безработицы в России. На втором месте оказалась Чечня, на третьем — Дагестан.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.07.2019 12:14|

работать негде заводов-нет фабрик--нет промышленности-нет а безработица падает это как такое

Гость|27.07.2019 12:16|

penzainform.ru писал(a):

Ранее в Роструде сообщили, что Ингушетия стала регионом с самыми большими показателями безработицы в России. На втором месте оказалась Чечня, на третьем — Дагестан.
Только по количеству люксовых авто единица на количество населения,эти регионы обгоняют все другие,и часть из них принадлежит безработным.

Гость|27.07.2019 12:33|

Кавказ понимаешь, это житница, здравница и по количеству люксовых авто не на последнем месте....заработали.

Дмитрий Н. Мотовилов|27.07.2019 12:34|

penzainform.ru писал(a):

Уровень безработицы в России упал до 4,4 процента от численности всего трудоспособного населения страны, свидетельствуют данные Росстата.

Проблема не в этом. Проблема в том, какое качество труда, удовлетворённость работника, материальная обеспеченность.

Никто об это не думает. Потому что нет национальной идеи. Работаем чтобы не умереть от голода и тоски.

Гость|27.07.2019 12:44|

Вы чего тут сидите. Из-за вас все. Идите работать, бездельники.

Дмитрий Н. Мотовилов|27.07.2019 12:46|

Гость писал(a):

Вы чего тут сидите. Из-за вас все. Идите работать, бездельники.
Мне 73-й год. Только что от земли, копал её, строил дом и собирал урожай.

А вы хто будити?

Гость|27.07.2019 12:48|

Сидит Брежнев на очередном пленуме КПСС, сидит, дремлет. Вдруг, просыпается, встряхивает голову ...и де я, все схватились за карандаши, какая идея, Леонид Ильич? и де я нахожусь? а???

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