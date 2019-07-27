27.07.2019 | 12:02

Уровень безработицы в России упал до 4,4 процента от численности всего трудоспособного населения страны, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, показатель безработицы в стране обновил свой исторический минимум. До этого рекорд составлял 4,5 процента — такие данные фиксировались в мае 2019 года и сентябре 2018 года.

Отмечается, что в июне в России насчитывалось 3,3 миллиона безработных, в годовом выражении показатель снизился на 0,3 процента.

Численность трудоспособного населения за три последних месяца наоборот выросла с 74,9 миллиона до 75,3 миллиона человек.

Ранее в Роструде сообщили, что Ингушетия стала регионом с самыми большими показателями безработицы в России. На втором месте оказалась Чечня, на третьем — Дагестан.