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В стране и мире | В российском роддоме объяснили госпитализацию рожениц в коридор

26.07.2019|12:25
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В Уфе руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) объяснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за нехватки мест в палатах. В роддоме заявили, что на качестве оказываемых медицинских услуг это не сказывается, передает РИА Новости.

«Госпитализация в коридор — это временная проблема, связана с тем, что сейчас на плановую санитарную обработку закрыт родильный дом РКБ имени Куватова, поэтому резко увеличилось количество направленных к нам сложных пациенток. Но ежедневно проводятся выписки, и по мере освобождения мест пациенток из коридоров переводят в палаты», — цитирует агентство сообщение клиники, подписанное исполняющей обязанности главного врача клиники Ольгой Ефремовой.

Пациентам роддома принесли извинения, уточнив, что у них есть право выбора другой медицинской организации. «На качество оказания медицинской помощи нахождение в коридоре никак не влияет. Для мониторинга качества оказания медицинской помощи, соблюдения этики персоналом в подразделениях клиники установлено аудио- и видеонаблюдение», — добавили в БГМУ.

Ранее беременная жительница Уфы Евгения Радченко пожаловалась, что в клинике БГМУ, куда она легла на сохранение, ей предложили «стульчик в коридоре» вместо палаты. Радченко ушла из больницы, но за ночь ей стало хуже, и женщине пришлось вернуться. Она рассказала, что ее узнали, но не принимали около часа, пока муж не позвонил на горячую линию и в приемную главврача. После звонка Радченко позвали на оформление через «пару минут» и положили в коридоре, предварительно дав ей заполнить расписку. В ней говорилось, что пациентка предупреждена о том, что будет лежать в коридоре, а не в палате. Фотографию документа Радченко опубликовала в Facebook.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.07.2019 13:35|

рожайте бабы всё для вас

Гость|26.07.2019 13:36|

Плоды "оптимизации". А на Сирию и Венесуэлу денег достаточно.

Имя: Гость
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