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В стране и мире | Россиян предупредили о подорожании сладостей

26.07.2019|12:27
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Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Цена на сладости вырастет в ближайшие полгода. Это связано с тем, что Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в размере 10 процентов. Этот ингредиент используется для изготовления кондитерской продукции.

Производителям масла придется платить 20-процентный НДС, что скажется на цене сырья и приведет к увеличению стоимости конечного продукта. Представители кондитерских фирм пояснили, что пальмовое масло активно используется при изготовлении сладостей по всему миру и найти ему полноценную замену практически невозможно.

Госдума приняла решение отменить налоговые льготы для производителей пальмового масла из-за большого количества жалоб на низкое качество продукции с этим ингредиентом. Предполагается, что повышение НДС поможет снизить объем некачественных товаров на молочном рынке.

Источник — lenta.ru
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