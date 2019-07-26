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В стране и мире | Мужчина умер из-за поедающего мозг паразита после посещения аквапарка

26.07.2019|14:32
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Американец Эдди Грей заразился редким паразитом, пожирающим человеческий мозг, в популярном аквапарке в Северной Каролине, США, и умер. Об этом пишет Mirror.

12 июля 59-летний Грей посетил аквапарк Fantasy Lake вместе с друзьями, а спустя чуть больше недели умер. Установлено, что смерть наступила из-за амебы Неглерия Фоулера. Она попала в тело мужчины из воды через нос, а затем проникла в мозг и ела его. Семья Грея отказалась комментировать ситуацию.

Этот случай стал доказательством того, что люди должны быть осведомлены о риске заражения данной амебой в пресных водах Северной Каролины. Как рассказал временный директор департамента здравоохранения округа Камберленд Дуэйн Холдер, само плавание не так опасно, как ныряние, прыжки с большой высоты и резкие погружения в воду. «Я советую совершать эти действия с зажимами и пробками для носа или закрывать нос руками», — отмечает он.

При этом ученые отмечают, что паразит не опасен, если попадет в организм через рот, а не через нос.

С 1962 года в США зарегистрировано всего 145 известных случаев смерти от амебы Неглерия Фоулера.

3 июля специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США предупредили о росте числа заболеваний, вызванных паразитическими организмами криптоспоридиями. Они обитают в бассейнах и являются возбудителями кишечных расстройств. Паразит может представлять серьезную опасность для людей, особенно молодых или пожилых, у которых ослаблена иммунная система.

Источник — lenta.ru
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