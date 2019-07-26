Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|26 июл 2019|17:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  70.47  |  $  63.29
 

В стране и мире | Бонусы топ-менеджеров госкомпаний захотели ограничить

26.07.2019|16:19
Печать

Зампред Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости законодательно определить рамки выплат многомиллионных бонусов топ-менеджерам госкомпаний, передает ТАСС.

По его словам, тема выплат топ-менеджерам занимает ключевое место в обращениях граждан. При этом особый всплеск был связан с «Почтой России», где руководству выплатили годовой бонус в размере 95,4 миллиона рублей, а почтальоны при этом получают крайне низкую зарплату.

Неверов подчеркнул, что должна быть «какая-то логика и социальная справедливость во всем этом деле», напомнив, что медианные доходы в России составляют 30-40 тысяч в месяц.

«Должны быть все-таки определенные рамки для различного вида бонусов в государственных корпорациях. Должно быть справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Неверов также отметил, что необходимо увязывать реальные бонусы с финансовыми показателями, с KPI, чего часто не бывает.

Ранее сообщалось, что правительство разработало новые критерии оценки работы топ-менеджеров госкомпаний. Теперь они будут напрямую привязаны к исполнению прошлогоднего майского указа президента. От выполнения KPI будет зависеть вознаграждение топ-менеджеров компаний.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!