26.07.2019 | 16:19

Зампред Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости законодательно определить рамки выплат многомиллионных бонусов топ-менеджерам госкомпаний, передает ТАСС.

По его словам, тема выплат топ-менеджерам занимает ключевое место в обращениях граждан. При этом особый всплеск был связан с «Почтой России», где руководству выплатили годовой бонус в размере 95,4 миллиона рублей, а почтальоны при этом получают крайне низкую зарплату.

Неверов подчеркнул, что должна быть «какая-то логика и социальная справедливость во всем этом деле», напомнив, что медианные доходы в России составляют 30-40 тысяч в месяц.

«Должны быть все-таки определенные рамки для различного вида бонусов в государственных корпорациях. Должно быть справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Неверов также отметил, что необходимо увязывать реальные бонусы с финансовыми показателями, с KPI, чего часто не бывает.

Ранее сообщалось, что правительство разработало новые критерии оценки работы топ-менеджеров госкомпаний. Теперь они будут напрямую привязаны к исполнению прошлогоднего майского указа президента. От выполнения KPI будет зависеть вознаграждение топ-менеджеров компаний.