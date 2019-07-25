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В стране и мире | Умер актер Рутгер Хауэр

25.07.2019|11:15
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Умер голландский актер Рутгер Хауэр. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на агента звезды.

Отмечается, что артист скончался в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Хауэр родился 23 января 1944 года в городе Брекелен в Утрехте. В 1962-м он поступил в театральный институт в Базеле, а карьеру в кино начал в конце 1960-х, получив популярность после участия в телесериале «Флорис».

Актер много лет сотрудничал и дружил с режиссером Полом Верховеном. Он снялся в таких фильмах кинематографиста, как «Плоть + кровь», «Турецкие наслаждения» и «Солдаты королевы». Кроме того, Хауэр известен по ролям в картинах «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Зов предков», «Достучаться до небес», «Город грехов» и «Братья Систерс». В 1988 году он получил премию «Золотой глобус» за роль второго плана в мини-сериале «Побег из Собибора», а в 1999-м в Нидерландах был удостоен звания «Лучший актер столетия».

Фильмография Хауэра насчитывает более 150 картин. Кроме того, он работал сценаристом, продюсером и срежиссировал короткометражные ленты «Реквием 2019», «Комната» и «Танго морской звездочки».

Источник — lenta.ru
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