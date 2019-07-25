Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|12:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  70.47  |  $  63.33
 

В стране и мире | Россияне пожаловались на нехватку денег до зарплаты

25.07.2019|10:46
Печать

Большинство россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты, пишет РИА Новости со ссылкой на исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Согласно результатам опроса, только 25 процентам граждан хватает заработанных денег на месяц, а пяти процентам из них даже удается делать сбережения.

Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.

Исследование проводилось с 1 по 14 июля 2019 года по всей России. В нем принимали участие 1,5 тысячи респондентов старше 21 года. Метод — случайная рассылка вопросов на электронные адреса клиентов компании.

Ранее сообщалось, что россиянам приходится больше экономить на повседневных тратах — ориентироваться на акции и выбирать более бюджетные магазины.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян падают с 2014 года. В 2017-м они снизились на 1,7 процента, в 2018-м — на 0,2 процента. В 2019 году доходы продолжили падение — в январе снижение составило 1,3 процента. Это самое затяжное падение доходов в новейшей истории России.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|25.07.2019 10:54|

Больше кредитов надо. Пора еду под % продавать.

Гость|25.07.2019 11:17|

Бардюры грызть будем

Гость|25.07.2019 11:26|

врут кляузники-подлецы!! портят чиновникам статистику и настроение своим нытьем

Гость|25.07.2019 12:00|

Бездельники и тунеядцы, да как посмели паразиты! В стране всё отлично, а им видите-ли не хватает, совести нет у людей!

Гость|25.07.2019 12:06|

Гость писал(a):

Бездельники и тунеядцы, да как посмели паразиты! В стране всё отлично, а им видите-ли не хватает, совести нет у людей!
Слава Великому Пу и единорастам! Продолжайте голосовать за них на выборах.

Гость|25.07.2019 12:06|

penzainform.ru писал(a):

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян падают с 2014 года. В 2017-м они снизились на 1,7 процента, в 2018-м — на 0,2 процента. В 2019 году доходы продолжили падение — в январе снижение составило 1,3 процента. Это самое затяжное падение доходов в новейшей истории России.
В 2,5 раза упали доходы Россиян!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!