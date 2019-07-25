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В стране и мире | Россиян призвали не гнобить богачей

25.07.2019|15:29
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В российском обществе не должно быть дискриминации богатых людей, и переход бизнесменов на госслужбу нельзя осуждать. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так Матвиенко отреагировала на вопрос о рейтинге самых богатых чиновников и депутатов, большинство мест в первой сотне досталось депутатам региональных парламентов. Глава Совфеда считает проблему преувеличенной. «Вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы ее очень масштабируете и таким образом воспитываете у людей ненависть к богатым людям», — добавила она.

Вхождение предпринимателей во власть для продвижения собственных интересов спикер Совфеда назвала проблемой 1990-х годов. «Мы ее все эти годы лечили, и мы ее серьезно подлечили. Думаю, вы со мной согласитесь, что состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе», — заключила она.

Список, о котором идет речь, составлен журналом Forbes в начале июля. Рейтинг возгласил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы компаний «Владимирский стандарт». За год он заработал около 9,97 миллиарда рублей. В общей сложности семьи 100 участников рейтинга в 2018 году задекларировали доход в 71 миллиард рублей, или более 1,1 миллиарда долларов.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.07.2019 15:34|

Когда же вас на кол на толстый посадят, псы поганые

Гость|25.07.2019 15:42|

Тяжело гнобить из соляриса ))))

Гость|25.07.2019 15:43|

Да мы не только богатых депутатов ненавидим, а скажем так и обычных не очень любим. А за что их любить то?

Гость|25.07.2019 15:48|

все депутаты в россии вруны....кто то сам по себе -кого власть заставляет врать- но они все против народа

Гость|25.07.2019 15:49|

Да мы не только богатых депутатов ненавидим, а скажем так и обычных не очень любим. А за что их любить то?

КАк за что??? Мы еще не усё разворовали...

Гость|25.07.2019 15:49|

penzainform.ru писал(a):

В российском обществе не должно быть дискриминации богатых людей, и переход бизнесменов на госслужбу нельзя осуждать.
Разворовали страну ,раздербанили её имущество и часть попёрлась в чиновники,потому что надо легализовать наворованное,прикрыться властью (а не покупать её),и потому что мало!

Гость|25.07.2019 15:50|

Ой бедняги, пожалейте их. Они такие нещасные.

Гость|25.07.2019 16:00|

псы поганые,ворье ненасытное,еще хотят чтобы их любили и уважали,вас всех к проктологу зашить хоть одно место, чтобы не всеми дырами хапали

Гость|25.07.2019 16:02|

penzainform.ru писал(a):

За год он заработал около 9,97 миллиарда рублей. В общей сложности семьи 100 участни
а у 99% до зарплаты не хватает на хлеб, гниды вострожопые

Гость|25.07.2019 16:19|

Брехня, у нас в Пензе так не бывает!)))))))))))

Гость|25.07.2019 16:21|

penzainform.ru писал(a):

не должно быть дискриминации богатых людей, и переход бизнесменов на госслужбу нельзя осуждать.
Плебеи, вы всё поняли?

Теперь, при виде, даже японского уазика (крузака) будете по два раза Ку делать.

Гость|25.07.2019 16:22|

Всем сцать и кланяться))))) /Однажды в России/

Гость|25.07.2019 16:31|

Это мнение вальки полстакана, члена партии жуликов и воров. Когда она была мэром Питера, ее сынок стал миллиардером, вот и другие получили свои миллиарды примерно так же. Какое может быть уважение к ворюгам?

Гость|25.07.2019 16:32|

А какие у чиновников "талантливые в бизнесе" родственники,жёны,дети,родители и т.д.До сих пор эту талантливость расхлебать не можем,на всех уровнях.

Гость|25.07.2019 16:41|

А богачам россиян гнобить можно?

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