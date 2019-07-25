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В стране и мире | Российская пенсионерка избивала и держала на цепи девять приемных детей

25.07.2019|17:07
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В Щучанском районе Курганской области 61-летняя пенсионерка издевалась над девятью приемными детьми. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По версии следствия, с марта 2017 года по февраль 2018 года женщина заставляла детей выполнять физически тяжелую работу по хозяйству, била их подручными предметами, а также запирала в сарае и пристегивала цепью к кровати. Кроме того, она плохо кормила детей и не покупала им одежду по сезону.

Пенсионерку признали виновной по пунктам «а, г» части 2 статьи 117, пункту «д» части 2 статьи 127, пунктам «д, ж» части 2 статьи 127, статье 156 УК («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного; незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего; ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

22 июля стало известно об издевательствах над ребенком из села Великовеченское Краснодарского края. Местные жители увидели в магазине мальчика с навесным замком на шее, помогли ему освободиться и отправили в больницу. Как рассказали сельчане, днем мальчик обычно работал в огороде, а на ночь его приковывали на цепи в сарае и запирали.

Отец ребенка заявил, что держал сына на цепи из соображений безопасности, так как ему надо было отвезти в роддом беременную жену. Он взял в машину младшего сына и не знал, куда деть старшего, от первого брака. Семью признали благополучной и обеспеченной.

Источник — lenta.ru
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