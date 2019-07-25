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В стране и мире | Путин отменил часть санкций против Турции

25.07.2019|17:09
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Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, речь идет о частичном возобновлении действия соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан России и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года. Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом турецких коллег.

Санкции в отношении Турции были введены в декабре 2015 года, они стали ответом на атаку турецкими военными российского бомбардировщика Су-24 в ноябре того года в небе над Сирией. В результате был запрещен ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, запрещены продажи путевок в Турцию, а также отменено чартерное авиасообщение.

В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому лидеру письмо с извинениями. Он выразил соболезнования семье погибшего российского пилота. Вскоре после этого многие из введенных ограничений были отменены.

Соглашение о безвизовом режиме было подписано 12 мая 2010 года во время официального визита в Анкару президента России. Оно распространяется на всех российских туристов, которые приезжают на отдых в Турцию сроком до 30 дней.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.07.2019 17:25|

А грозился, помидорами мол не отделаются, и огурцы корявые свои сами будут жрать...И что?

Имя: Гость
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