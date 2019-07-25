25.07.2019 | 17:00

Евро в ходе торгов в четверг днем опустился ниже 70 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Это произошло впервые с 4 мая 2018 года. В 15:30 по московскому времени курс европейской валюты составил составил 69,96 рубля, опустившись на 53 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

По состоянию на 16:30 по московскому времени курс евро составил 70,26 рубля. Доллар также теряет в цене. В 16:15 он торговался по цене 62,99 рубля за доллар.

По словам экспертов, рубль усилил укрепление к евро по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), передает «Интерфакс».

Отмечается, что регулятор изменил прогноз на дальнейший уровень ключевых ставок. Теперь ожидается, что они будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года.