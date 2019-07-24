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В стране и мире | Установлена сумма компенсаций семьям жертв пожара в детском лагере

24.07.2019|09:28
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Семьям погибших и пострадавших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае выплатят компенсации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора края Сергея Фургала.

Отмечается, что родственники четырех погибших детей получат по одному миллиону рублей. Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. На компенсацию в размере 200 тысяч рублей могут рассчитывать пострадавшие, получившие легкий вред здоровью.

«Семьи погибших по распоряжению губернатора также получат материальную помощь в размере 200 тысяч рублей для организации похорон», — добавили в пресс-службе главы региона.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по погибшим. Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.07.2019 09:43|

Директор детского палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов, где во время пожара погибли дети, заявил, что палатки были выбраны по совету властей Хабаровского края.

«В прошлом году, когда мы проводили всероссийский форум „Амур“, эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края. Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов», — сказал Кузнецов

Гость|24.07.2019 09:44|

Разрешение на работу палаточного городка на территории сгоревшего во вторник горнолыжного комплекса «Холдоми» близ Комсомольска-на-Амуре давали как минимум два министерства Хабаровского края и три управления федеральных ведомств. Это следует из опубликованного ранее на сайте Минобрнауки региона «Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края на 2019 год».

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