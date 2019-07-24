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В стране и мире | С россиян захотели брать деньги за курение в аэропортах

24.07.2019|09:27
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Депутаты Госдумы считают, что вход в курилки в аэропортах должен быть платным и уже готовят соответствующие поправки к законопроекту о возврате комнат для курения. Об этом «Известиям» рассказал депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.

«Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей», — сказал депутат.

По словам Тумусова, оборудование комнат для курения стоит денег, и аэропорты переложат эти расходы на пассажиров. Депутат считает, что платить должны курящие, которые будут пользоваться этими комнатами. По его словам, около комнат не должно быть запаха и дыма, поэтому аэропортам придется закупить соответствующие вентиляционные системы. Как отметили «Известия», оборудование одной такой комнаты обойдется в 2 миллиона рублей.

Депутат Сергей Боярский из «Единой России» поддержал предложение Тумусова. Он отметил, что ко второму чтению парламентарии внесут поправку о том, что установка курилок должна быть временной мерой. Боярский также согласился с тем, что плата за вход должна быть не меньше ста рублей.

В пресс-службе Домодедово сказали, что пока преждевременно говорить о планах по организации мест для курения в аэропортах. В Шереметьево отметили, что сами не планируют делать вход в комнаты для курения платным.

16 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты. Курение предлагается разрешить в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных мощными системами вентиляции. По задумке авторов инициативы, воспользоваться комнатами для курения смогут только зарегистрированные пассажиры и пассажиры в транзитной зоне. Курение на территории аэропортов запрещено с 2013 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.07.2019 09:40|

Конченные

Гость|24.07.2019 09:55|

Придурки!

Гость|24.07.2019 09:58|

сказочные д...бы

Гость|24.07.2019 10:00|

А что курильщиков еще не отстреливают? Пора "избранникам" вводить и такой закон, Валуйцев с Карелкиным проголосуют с великим удовольствием.

Имя: Гость
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