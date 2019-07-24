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В стране и мире | Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

24.07.2019|15:46
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время законодательство запрещает применять лук и стрелы во время охоты — их можно использовать только во время соревнований при соблюдении условий хранения на спортивном объекте. Нововведением лук выделяется в отдельный вид охотничьего оружия — как стрелковое метательное. Его использование требует специальных физических навыков и умений у охотников.

Приобретать луки россияне смогут по охотничьим билетам и при наличии разрешения на хранение и ношения охотничьего оружия. При этом закрепляется «безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок».

Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» Эрнест Валеев и Владислав Резник.

22 июля стало известно, что в России собираются ужесточить правила получения охотничьего билета, который необходим для владения соответствующим оружием. Речь может идти о прохождении полноценного экзамена по примеру того, что сдают в автошколах.

В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам свободно собирать валежник в лесу для собственных нужд. Соответствующие поправки в Лесной кодекс начали действовать с 2019 года. Они разрешают заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для личного пользования.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.07.2019 15:59|

Теперь ясно, к чему нас готовят. Шкуры убитых зверей можно в качестве одежды использовать?

Имя: Гость
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