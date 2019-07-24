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В стране и мире | России предрекли «второй Чернобыль»

24.07.2019|09:23
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Россия может столкнуться с глобальной экологической катастрофой, если не решит проблему рекультивации территории химического завода в Иркутской области. Об этом «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ущерб окажется соизмеримым с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Радионова заявила о необходимости заняться устранением опасности, исходящей от «Усольехимпрома». «Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии. Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили», — объяснила она.

Глава Росприроднадзора рассказала, что посещала объект и наметила список проблем. По ее словам, угрозу несут огромное количество ртутьсодержащих остатков и зараженное ртутью производство, остатки химически опасных веществ, в том числе находящиеся под давлением. Кроме того, в скважинах для солевого раствора рядом с Ангарой закачаны нефтеотходы. Она призвала действовать «прямо сейчас», чтобы не допустить «экологического Чернобыля».

«Усольехимпром» — предприятие по производству хлора и других химических веществ, которое нанесло большой экологический вред и было признано банкротом в 2017 году, уточняет издание.

Ранее в июле российские ученые показали, что изменение климата в Сибири способствует увеличению числа сильных наводнений. Со временем леса Сибири станут похожи на скандинавские, где многолетняя мерзлота составляет небольшой процент территории, а в древостое преобладают сосна и ель.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.07.2019 09:39|

А что вы хотели , с такой властью

Имя: Гость
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