23.07.2019 | 12:42

Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до трех. Об этом сообщает РИА Новости.

«Две девочки скончались, в реанимации остался один мальчик», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства края.

В экстренных службах ранее сообщили о смерти второго ребенка. По данным Telegram-канала Baza, это 11-летняя девочка, у которой были ожоги 90 процентов тела. Первая погибшая — десятилетняя девочка.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.