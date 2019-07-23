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В стране и мире | Умер еще один ребенок из хабаровского лагеря

23.07.2019|12:42
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Число погибших при пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до трех. Об этом сообщает РИА Новости.

«Две девочки скончались, в реанимации остался один мальчик», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства края.

В экстренных службах ранее сообщили о смерти второго ребенка. По данным Telegram-канала Baza, это 11-летняя девочка, у которой были ожоги 90 процентов тела. Первая погибшая — десятилетняя девочка.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток.

Источник — lenta.ru
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