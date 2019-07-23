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В стране и мире | Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте

23.07.2019|16:26
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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий анонимно пользоваться электронной почтой, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В проекте документа говорится, что идентификацию пользователей, отправляющих электронные письма, планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи. В России ранее был принят похожий закон об идентификации пользователей мессенджеров.

Согласно проекту, доступ пользователя к передаче электронных сообщений, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, должен блокироваться в течение суток с момента получения требования от властей.

Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России. Введение мер запланировано с 2020 года.

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта «позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты».

Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин. Клишас и Бокова ранее выступили инициаторами закона о надежном интернете, который должен вступить в силу 1 ноября 2019 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.07.2019 16:46|

Других проблем нет у этих.., короче , нет слов цензурных

Гость|23.07.2019 16:54|

Ну да, всё делается под благим предлогом, а на деле, хотят копаться в грязном белье.

Гость|23.07.2019 16:55|

Давно пора прекратить этот ананизм по электронной почте!

Имя: Гость
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