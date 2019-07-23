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В стране и мире | Ребенок погиб при пожаре в российском палаточном лагере

23.07.2019|09:38
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Палаточный лагерь загорелся в Солнечном районе Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар произошел на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в палаточном городке, где размещались 189 детей. По предварительным данным, один ребенок погиб, трое находятся в реанимации. По информации Telegram-канала Baza, пострадали десять человек, в том числе пять детей.

Отмечается, что к прибытию первых подразделений 20 из 26 палаток сгорели. В настоящий момент пожар локализован. Причины произошедшего пока не определены.

«Помимо палаточного городка на территории комплекса были домики для отдыхающих, всего их было 455, туда размещены остальные дети», — заявили в МЧС.

Источник — lenta.ru
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