Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 июл 2019|14:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  70.79  |  $  63.29
 

В стране и мире | Парковочные места в России захотели укоротить и сузить

23.07.2019|12:10
Печать

Парковочные места в России могут уменьшить на 0,3 метра в длину и 0,5 метра в ширину. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.

Стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках хотят сократить ради создания стоянок на тех улицах, где в настоящий момент это невозможно из-за ширины проезжей части. Количество машино-мест в этом случае увеличится на 15-20 процентов.

Отмечается, что нововведение позволит увеличить количество платных парковок и заработать больше денег в местные бюджеты. Шумский добавил, что эта мера будет стимулировать людей пользоваться в городах малолитражками, хотя в России популярны кроссоверы и внедорожники.

Точные размеры машино-места будут зависеть от угла парковки к проезжей части. При расположении парковочного места вдоль дороги ширина может быть снижена до 2 метров, длина практически не изменится — 5,5 метра. На парковке под углами 45,60 или 90 градусов, длина уменьшится до 5 метров, ширина останется прежней.

Согласно строительным нормам и правилам «Стоянки автомобилей» от 2011 года, минимальные размеры парковочного места для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 метра.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|23.07.2019 12:24|

Господа дебилы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!