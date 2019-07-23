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В стране и мире | Кошка упала с 18-го этажа и отделалась царапинами

23.07.2019|11:25
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В английском городе Саутгемптон, графство Хэмпшир, домашняя кошка по кличке Джаффа Кейк (Jaffa Cake) упала с высоты 55 метров и уцелела. Об этом сообщает The Mirror.

21-летняя Карли Берк (Carley Burke) не могла найти Джаффу Кейк в квартире, расположенной на 18-м этаже. Тогда она вспомнила, что последний раз видела питомца на подоконнике у открытого окна. Хозяйка выглянула на улицу, заметила кошку на асфальте возле дома и немедленно отнесла ее в ветеринарную клинику. По ее словам, у Джаффы Кейк распухла морда, и она кашляла кровью.

Берк пришлось оставить животное у врачей на ночь. «Я так нервничала, она никогда не залезала на окна», — призналась она. На следующее утро женщина пришла в клинику, ожидая услышать плохие новости. «Однако мне сказали, что моя кошка в полном порядке, — объяснила владелица. — Это просто невероятно. Мы все так удивились: у нее ведь даже не было переломов».

Ветеринар Виктория Кузенс (Victoria Couzens) подтвердила, что сотрудников клиники удивило произошедшее. «Потрясающе, она отделалась легкими царапинами, — сказала Кузенс. — Никогда не слышала, чтобы кот упал с такой приличной высоты и остался невредим. Это поистине уникальная кошка».

Источник — lenta.ru
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