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В стране и мире | В России ужесточат правила провоза багажа через границу

22.07.2019|11:43
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С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу. Об этом пишет «Российская газета».

Ограничения установлены для физических лиц на ввоз подкарантинной продукции. В частности, в багаже и ручной клади пассажиры смогут ввезти в страну не более 5 килограммов фруктов и овощей. Для больших объемов потребуется получить фитосанитарный сертификат.

Также ограничивается ввоз в Россию цветочных букетов. По обновленным правилам, пассажир любого вида транспорта сможет пересечь границу максимум с тремя букетами, в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.

Ранее сообщалось о том, что Минсельхоз захотел начать изымать и утилизировать в России часть товаров, которые ввозятся в страну физическими лицами в ручной клади и багаже для личного пользования или приходят в Россию почтовыми отправлениями. Это предлагалось для предотвращения распространения в России заразных болезней животных.

Источник — lenta.ru
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