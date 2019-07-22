Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 июл 2019|13:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
  70.82  |  $  63.12
 

В стране и мире | Шпаргалку исполненной Metallica песни Groupah krovee слили в сеть

22.07.2019|11:43
Печать

В сети появилось фото шпаргалки Metallica с текстом песни «Группа крови» коллектива «Кино», написанным при помощи латинского алфавита.

Музыканты исполнили композицию на концерте в Лужниках.

В шпаргалке песня указана как Groupah krovee за автором исполнителя Viktor Tsoi. В ней присутствуют такие строчки, как Pah zheh lyme nie ooh dachee v-bayou и Pah zheh lyme nie ah stah tsah cue-tei tra vei.

Metallica выступила в Москве в рамках тура WorldWiredTour. Концерт состоялся вечером 21 июля.

«Группа крови» — песня группы «Кино» из одноименного альбома, выпущенного в 1988 году.

Как передает RT, легендарную песню исполнили гитарист Кирк Хэммет и басист Роберт Трухильо. Поклонники поддержали артистов бурными аплодисментами.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|22.07.2019 12:38|

Хэтфилд, похоже, постеснялся петь по такой шпаргалке

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!