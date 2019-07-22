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В стране и мире | Россиянин месяцами держал 10-летнего сына на цепи в сарае

22.07.2019|13:21
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В селе Великовечное Белореченского района (Краснодарский край) местный житель на протяжении нескольких месяцев держал на цепи 10-летнего сына в сарае, наказывая его за проступки. Об этом сообщает «Югополис».

По информации издания, 18 июля местные жители увидели ребенка в местном продовольственном магазине с цепью с навесным замком на шее. Они обратились в правоохранительные органы. Ребенку помогли освободиться, затем госпитализировали.

Местные жители рассказали изданию, что отец месяцами издевался над ребенком, наказывая его за проступки. Днем 10-летний мальчик работал в огороде, а на ночь его приковывали цепью в сарае и запирали. Уточняется, что ребенку удалось сбежать, оторвав доску, к которой отец приковал его цепью.

По информации Telegram-канала Hue, мальчик смог сбежать, когда его отец повез жену в роддом рожать третьего ребенка. Уточняется, что ранее он через суд лишил мать ребенка родительских прав и женился во второй раз.

В управлении Следственного комитета по региону «Югополису» заявили, что проводится доследственная проверка.

В феврале сообщалось, что жительница Кубани держала своего ребенка с эпилепсией и ДЦП в специально изготовленной деревянной клетке. Она объяснила свои действия стремлением оградить ребенка-инвалида от возможных травм. Местные жители рассказали, что старшая дочь хуторянки «хорошо учится и выглядит опрятной». Женщина получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере около 20 тысяч рублей. Комиссия по делам несовершеннолетних занялась выяснением обстоятельств случившегося.

Источник — lenta.ru
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