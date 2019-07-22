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В стране и мире | Путин пообещал скорое снижение ипотечных ставок

22.07.2019|15:53
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Президент России Владимир Путин пообещал ипотечным ставкам снижение до уровня менее десяти процентов годовых до конца 2019 года. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что ставки уже пошли вниз летом 2019-го. «Сейчас вот Центробанк снизил ключевую ставку, и сразу [ставка] по ипотеке немножко пошла вниз. Сейчас десять с небольшим [процента годовых]», — сказал Путин, добавив, что во втором полугодии ожидается дальнейшее снижение ставок.

«У Центрального банка, у правительства есть задача уйти по ипотечному кредитованию на ставку ниже восьми процентов», — добавил Путин.

Ранее президент поручил правительству подготовить решения по комплексу мер в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В число первоочередных задач по проекту вошла, в частности, проработка возможностей по субсидированию из госбюджета первого взноса по ипотеке либо компенсации процентной ставки. Еще одним важным направлением должен стать механизм обеспечения малоимущих россиян жильем без передачи недвижимости в собственность.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.07.2019 15:55|

penzainform.ru писал(a):

Путин пообещал
Дальше можно не читать.

Гость|22.07.2019 16:09|

Гость писал(a):

Дальше можно не читать.

Четкий поцан, поцан сказал -поцан сделал.

Гость|22.07.2019 16:12|

он чё тока не обещал за 20 лет

Гость|22.07.2019 16:31|

с начала делай а не обещай обещаниями уже надоел брехун

Гость|22.07.2019 16:41|

И куда малоимущим обращаться за жильем кто подскажет?

Имя: Гость
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