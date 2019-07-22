22.07.2019 | 15:53

Президент России Владимир Путин пообещал ипотечным ставкам снижение до уровня менее десяти процентов годовых до конца 2019 года. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что ставки уже пошли вниз летом 2019-го. «Сейчас вот Центробанк снизил ключевую ставку, и сразу [ставка] по ипотеке немножко пошла вниз. Сейчас десять с небольшим [процента годовых]», — сказал Путин, добавив, что во втором полугодии ожидается дальнейшее снижение ставок.

«У Центрального банка, у правительства есть задача уйти по ипотечному кредитованию на ставку ниже восьми процентов», — добавил Путин.

Ранее президент поручил правительству подготовить решения по комплексу мер в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В число первоочередных задач по проекту вошла, в частности, проработка возможностей по субсидированию из госбюджета первого взноса по ипотеке либо компенсации процентной ставки. Еще одним важным направлением должен стать механизм обеспечения малоимущих россиян жильем без передачи недвижимости в собственность.