Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 июл 2019|19:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
  71.43  |  $  63.68
 

В стране и мире | Названы вызывающие преждевременное старение продукты

22.07.2019|17:42
Печать

Россиян предупредили о продуктах, которые могут вызвать преждевременное старение, сообщает портал «Медикфорум».

Одним из таких продуктов является сахар, который повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, обеспечивающий эластичность и упругость кожи. К отекам по всему телу может привести соль, поскольку употребление этого продукта в больших количествах приводит к задерживанию жидкости в организме.

Кроме того, отмечается, что на состояние кожи лица и эмали зубов оказывают негативное влияние энергетики. Кофеин в таких напитках приводит к аритмии, а кофе как отдельный напиток обезвоживает организм и приводит к образованию морщин и микротрещин. Состояние кожи лица также может испортиться из-за чрезмерного употребления алкоголя — от него могут выступить кровеносные сосуды и появиться припухлость.

Также к преждевременному старению приводят продукты из кукурузы. Это объясняется тем, что хлопья, чипсы и попкорн нарушают баланс Омега-3 и Омега-6.

Россиян также предупредили об опасности продуктов из переработанного мяса, поскольку добавки в них вызывают воспаления и отрицательно сказываются на обмене веществ.

Ранее россиян предупредили о негативных последствиях, к которым может привести частое потребление кофе. По словам психиатра-нарколога Сергея Нурисламова, более 50 процентов людей, которые часто пьют кофе, при вынужденном отказе от напитка начинают демонстрировать симптомы абстинентного синдрома. У них наблюдается падение тонуса, раздражительность, агрессивность, головные боли. Так, зависимость от кофе может быть сопоставима с никотиновой.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей национального проекта «Демография», в рамках которого с 2019 года в России начнет внедряться система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, будут создаваться современные испытательные лабораторные центры по вопросам здорового питания. Кроме того, среди наших россиян планируют проводить пропаганду ответственного отношения к своему рациону питания.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!