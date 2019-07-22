22.07.2019 | 15:41

Более четверти питьевой воды, продаваемой в России, является подделкой. В некоторых регионах эта цифра доходит до 80 процентов, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой», — сказал Чемезов, представляя годовой отчет президенту России Владимиру Путину.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо как можно скорее приступить к маркировке воды.

8 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что 80 процентов минеральной воды в российских магазинах — контрафакт непонятного происхождения. Она отметила, что около 30 компаний, производящих воду «Ессентуки», запретили, так как у них не было доступа к соответствующим скважинам и, соответственно, они не могли использовать этот товарный знак.

2 июля стало известно о предложении Роспотребнадзора маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России.