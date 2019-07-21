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В стране и мире | В Москве у прохожего украли 4,5 миллиона рублей

21.07.2019|11:52
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В Москве на улице Академика Королева было совершено ограбление — у проходившего по улице мужчины украли 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Грабителей было двое, перед тем как ограбить мужчину, они ему угрожали, утверждают очевидцы. После они обрызгали лицо потерпевшего неизвестной жидкостью, забрали сумку с деньгами и скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт поступления. В настоящее время проводятся следственные мероприятия — полиция пытается установить личности и разыскать преступников. Кроме того, определяется сумма ущерба.

Ранее московский таксист ограбил пассажира на 55 тысяч рублей. По завершении поездки тот вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана пачку купюр. В этот момент водитель выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.07.2019 14:31|

Нормально там прохожие ходят....

Гость|21.07.2019 14:52|

Заведомо знали, кто то навёл, с такой суммой так просто не ходят. Наверно хотел автомобиль купить,но не успел, помогли..

Гость|21.07.2019 14:58|

Дочка отомстила папане, дружкам своим всё выложила, что башмак деньги понесет,на покупку автомобиля. Ну вот встретили и обули.

Гость|21.07.2019 15:13|

Очередной московский безработный остался ни с чем?

Гость|21.07.2019 16:29|

Дорогие мои москвичи ...во всех смыслах.

Имя: Гость
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