21.07.2019 | 11:52

В Москве на улице Академика Королева было совершено ограбление — у проходившего по улице мужчины украли 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Грабителей было двое, перед тем как ограбить мужчину, они ему угрожали, утверждают очевидцы. После они обрызгали лицо потерпевшего неизвестной жидкостью, забрали сумку с деньгами и скрылись.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт поступления. В настоящее время проводятся следственные мероприятия — полиция пытается установить личности и разыскать преступников. Кроме того, определяется сумма ущерба.

Ранее московский таксист ограбил пассажира на 55 тысяч рублей. По завершении поездки тот вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана пачку купюр. В этот момент водитель выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся.