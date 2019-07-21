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В стране и мире | В московских аэропортах задержаны или отменены десятки рейсов

21.07.2019|10:44
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В аэропортах Москвы задержаны или отменены 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внуково задержаны семь рейсов, один отменен. В Домодедово задержаны пять рейсов, три отменены. В Шереметьево задержаны четыре рейса, сведений об отмененных рейсах нет. О причинах задержек не сообщается.

По информации издания «Вечерняя Москва», вечером 20 июля были отменены и задержаны в общей сложности 46 рейсов. Радиостанция «Говорит Москва» утверждает, что, по данным на восемь утра, 21 июля в аэропортах Москвы были задержаны более 30 рейсов.

В июне сообщалось, что британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG назвал самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты. На первом месте в рейтинге авиакомпаний с наименьшим количеством задержанных рейсов оказалась национальная индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia.

Источник — lenta.ru
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