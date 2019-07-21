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В стране и мире | Стендап-комик умер во время выступления

21.07.2019|14:57
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Индийский стендап-комик Манджунат Найду умер во время выступления в Дубае. Об этом сообщает Gulf News.

По информации издания, через 15 минут после начала шоу мужчина начал задыхаться и сел на скамейку, чтобы отдышаться. Спустя еще несколько минут он упал перед аудиторией в 80 человек.

Присутствовавшие на мероприятии зрители сначала предположили, что это часть программы выступления, однако через некоторое время сотрудники отеля, где проходило шоу, бросились на помощь к Найду. Комика госпитализировали, но врачи не успели его реанимировать. Мужчина умер от остановки сердца.

В апреле британский стендап-комик Ян Когнито умер во время выступления после того, как пошутил про инсульт. Инцидент произошел в Бистере (Оксфордшир), где проходило комедийное мероприятие. В ходе стендапа Когнито пошутил о том, что, когда он очнется после инсульта, он сможет разговаривать на валлийском.

Источник — lenta.ru
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